Lice'deki çatışmalarda şehit sayısı 4'e yükseldi

Diyarbakır‘ın Lice ve Hani kırsalında dün çıkan çatışmalarda yaralanan askerlerden birinin daha şehit olduğu bildirildi. Lice'deki dün ve bugün yaşanan çatışmalarda şehit sayısı 4'e yükseldi.

Geneklurmay'dan canlı kalkan açıklaması

Genelkurmay Başkanlığı, Diyarbakır'ın Lice ile Hani ilçeleri arasında kırsal kesiminde çıkan çatışmada 3 askerin şehit düştüğü olay ile ilgili açıklama yaparken, yol kesme eylemine karşı operasyon başlatılırken yaklaşık 150 kişilik bir grubun 'Canlı kalkan' olduğunu bildirdi. Lice ile Hani ilçeleri arasındaki karayolunda yol kesme eylemi olması ardından düzenlenen Uzman Çavuş Muhammet Tufan, Jandarma Astsubay Metin Aydemir, Uzman Onbaşı Latif Adıgüzel'in de şehit olduğunu açıkladı.

'40-50 araçla gelen 100-150 şahıs'

Açıklamada, Lice'deki eylemler, operasyon ve gelişmeler ile ilgili şöyle denildi: "17 Ağustos 2015 tarihinde saat 20.00'da Bölücü Terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve teröristlerce ulaşıma kapatılan Diyarbakır-Bingöl karayolunu ulaşıma kesen teröristleri, tespit edilen gizlenmiş oldukları bölgede etkisiz hale getirmek maksadıyla, Jandarma Özel Harekat timlerince başlatılan operasyona devam edilmiştir. Devam eden operasyon kapsamında, 18 Ağustos 2015 tarihinde saat 19.30 sularında Diyarbakir ili Hani İlçesi Gömeç Köyü istikametinden yaklaşık 40-50 araçla gelen 100-150 şahıs 'canlı kalkan' olmuştur. Söz konusu grup içerisine sızan bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce saat 20.55'de sızma girişiminde bulunulmuş, çıkan çatışmada iki kahraman personelimiz şehit olmuş ve bir kahraman personelimiz yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu menfur ve alçakça gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, saldırıda yaralanan Kahraman Personelimize acil şifalar temenni ediyoruz."