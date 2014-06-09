Lice'deki çatışma yerinde görevli askerlerin silahlarına el konuldu

Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde 2 kişinin ölümü, 1’i asker 3 kişinin yaralandığı bölgede inceleme yapan Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, görüştükleri Cumhuriyet savcılarının olay yerinde görevli askeri personelin kimliklerinin tespit edilip silahlarına el konulduğunu ve soruşturmanın tarafsız bir şekilde yürütüleceğini söylediklerini ifade etti.

Ferit Aslan’ın Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, Lice’de çıkan olaylarla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma sürerken, Diyarbakır Barosu dün olayın olduğu Yukarı Çalıbökü Köyü’nde incelemelerde bulundu. Baro Başkanı Tahir Elçi, Lice cumhuriyet savcıları ile de görüştüklerini ifade ederek, "Geçmişte kamu görevlilerinin sorumlusu, şüphelisi olduğu ve özellikle yaşam hakkının ihlalini oluşturan suçların soruşturulmasında failler korundu. Çoğu kez objektif ve etkili bir soruşturma yapılmadı. Delilerin yeterince toplanarak faillerin adalet önüne çıkarılmama durumu adaletsizliğe yol açtı" dedi.

Elçi, bu dönemde özellikle bu hassas süreçte 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan bu olayın etkili şekilde ve kuşkuya yer bırakılmayacak bir soruşturmanın yürütülmesinin önemine işaret etti. Elçi, "Görüştüğümüz Cumhuriyet Savcıları, olayın hassasiyetinin farkında olduklarını, olay mahallinde bulunan görevli personelin kimliklerinin tespit edildiğini, olay yerindeki kovanların toplandığını ve personelin silahlarına el konulduğunu ifade ederek soruşturmanın tarafsız bir şekilde yürütüleceğini söylediler" dedi.

Diyarbakır Valisi Mustafa Cahit Kıraç, olayları incelemek üzere İçişleri Bakanlığı’nca görevlendirilen 2 mülkiye müfettişinin bugün kente geleceğini ve 2 kişinin yaşamını yitirmesi 1’i asker 3 kişinin yaralanmasıyla ilgili inceleme yapacaklarını söyledi. Müfettişlerin inceleme kapsamında Lice’ye giderek askerler ve bazı gördü tanıklarının da ifadelerini alması bekleniyor.