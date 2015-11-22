T24 LogoT24 Logo
Gündem

Lice'deki 7 mahallede sokağa çıkma yasağı kalktı

Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde sokağa çıkma yasağı 20 Kasım’da ilan edilmişti

22 Kasım 2015 12:34

Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde 7 mahallede sokağa çıkma yasağı kalktı.

Radikal'in haberine göre, Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, Lice İlçesi'nin dağlık ve ormanlık alanındaki Kılıboğan Tepesi, Ayaz, Birlik, Abdil, Taşburun, Güzelce ve Döşekkaya Mahallesi arasında kalan bölgede PKK’ya yönelik operasyon yapıldığı belirtilerek şöyle denildi:

 

"Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince,  20 Kasım 2015 cuma günü saat 05.00'den itibaren duyurulan yasaklama kararı 22 Kasım 2015 pazar günü saat 08.00'den itibaren kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz."

 

ETİKETLER

licesokağa çıkma yasağıdiyarbakır

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24