Lice'deki 7 mahallede sokağa çıkma yasağı kalktı

Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde 7 mahallede sokağa çıkma yasağı kalktı.

Radikal'in haberine göre, Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, Lice İlçesi'nin dağlık ve ormanlık alanındaki Kılıboğan Tepesi, Ayaz, Birlik, Abdil, Taşburun, Güzelce ve Döşekkaya Mahallesi arasında kalan bölgede PKK’ya yönelik operasyon yapıldığı belirtilerek şöyle denildi:

"Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, 20 Kasım 2015 cuma günü saat 05.00'den itibaren duyurulan yasaklama kararı 22 Kasım 2015 pazar günü saat 08.00'den itibaren kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz."