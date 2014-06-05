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Lice'de yol kapatma eyleminde bir asker yaralandı

Sabah saatlerinde Diyarbakır-Bingöl karayolunda eylem yapan göstericilere biber gazıyla müdahale edilirken, bir jandarma açılan ateş sonucu bacağından vuruldu

05 Haziran 2014 15:44

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen yol kapatma eylemi sırasında açılan ateşte bir asker bacağından yaralandı.

Sabah saatlerinde Diyarbakır-Bingöl karayolunda eylem yapan göstericiler, jandarma ekiplerine, havai fişek attı.

Güvenlik güçleri de gruba, biber gazıyla karşılık verdi. Bu esnada gruptan, jandarma ekiplerinin bulunduğu bölgeye ateş edildi. Olayda bacağına kurşun isabet eden bir asker yaralandı. Yaralı asker, zırhlı araçla bölgeden uzaklaştırıldı.

Lice’de dün düzenlenen gösteriler sırasında da silah sesleri yükselmişti.

Havaya ateş açan jandarma ekipleri, şu anonsu yapmıştı: "Teröristlere ayak uydurmayın. Onların ayak oyunlarına gelmeyin. Onlar sizi kalkan olarak kullanıyor. Sizlerin arkasından ateş edecekler. Meşru müdafa kapsamında teröristleri tespit ettiğimiz anda karşılık verilecek. Sizi yem olarak kullanıyorlar. Sevgili vatandaşlar lütfen burayı terk edin. Sizi canlı kalkan olarak kullanıyorlar. Barış diyorsunuz ama savaşı bu teröristler çıkarıyor.” 

 

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