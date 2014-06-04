Lice'de yol açma operasyonu; 5 asker yaralı

Lice'de göstericilerin ulaşıma kapattığı Diyarbakır-Bingöl karayolunu açmak ve kazılan hendekleri kapatmak için asker ve polis bu sabah operasyon başlattı. Operasyona direnen gruplarla çıkan çatışmada 5 asker yaralandı.

Bölgede yapımı süren karakol ve operasyonları protesto ederek Diyarbakır-Bingöl karayolunu Lice ilçesi Fis Ovası mevkiinde hendekler kazarak kapatan PKK 'ya bağlı Yurtsever Gençlik Hareketi grubuna 30 Mayıs günü operasyon düzenlenmiş, açılan hendekler kapatılmıştı. Radikal'de yer alan habere göre, güvenlik güçlerinin bölgeden ayrılmasının ardından karayolunda bu kez uzunluğu 50 metreyi, derinlikleri yer yer 2 ile 5 metre arasında hendekler kazıp kapatan göstericiler, Diyarbakır-Bingöl karayolunu yeniden kapattı. Yol kapatan gruplara yönelik güvenlik güçleri bugün saat 05.00 sıralarında geniş kapsamlı operasyon düzenledi. Yola açılan hendekler, sıkı güvenlik önlemleri altında iş makineleri ile kapatılmaya çalışılırken, askerler Çağıl Mevkii'nde çadır kurup burada bekleyen gruplara da uyarı anonsları yaptı. Anonslarda, "Size zarar vermeyeceğiz. Sizden sakin olmanızı istiyoruz" denildi.

Ancak bir süre sonra bölgeden güvenlik güçlerine el yapımı patlayıcı ve havai fişekler atılmaya başlandı. Atılan ses bombası ve havai fişekler nedeniyle 5 asker yaralandı. Yaralı askerler hastaneye sevk edilirken, gruplara gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale edildi. Bölgede güvenlik güçleri, olayların yatışmasının ardından açılan hendekleri kapatma çalışmalarını sürdürüyor.