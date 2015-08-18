Lice'de yeniden sokağa çıkma yasağı!

Diyarbakır Valiliği tarafından, Lice ilçesinde önceki gün akşam saat 21.00'den dün sabah 07.00'ye kadar ilan edilen sokağa çıkma yasağı yinelenerek, saat 21.00'den, bu sabah saat 07.00'ye kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Silvan'da ise 18 Ağustos gece 01.00'den ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır Valiliğinden Lice Kaymakamlığı notuyla paylaşılan duyuru şöyle:

Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 32/Ç maddesi gereği, ilçemiz Merkezinde 18:08.2015 salı günü saat 21:00'den 19.08.2015 Çarşamba günü saat 07:00'ye kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.

Bahse konu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmekte olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur.