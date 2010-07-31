-LİCE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU DİYARBAKIR (A.A) - 31.07.2010 - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 18 ayrı noktaya düzenlenen operasyonda, toplam 2 ton 401 kilogram kubar esrar, 200 gram toz esrar ile 764 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün Lice ilçesine bağlı Uçarı ve Kayacık köylerinde, uyuşturucu madde imal, depolama ve ticareti yaptığı istihbaratı üzerine planlı operasyon düzenlendiği bildirildi. Operasyonda, şüphelilerin ev ve eklentileri ile tarlada saklandığı tespit edilen yerlerde aramalar yapıldığı belirtilen açıklamada, 18 ayrı noktada toplam 2 ton 401 kilogram kubar esrar, 200 gram toz esrar ile 764 bin kök Hint keneviri ele geçirildiği kaydedildi. Açıklamada, şüpheli 2 kişinin gözaltına alındığı, ayrıca, kuru sıkıdan bozma tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve 50 adet tabanca fişeği ele geçirildiği belirtildi.