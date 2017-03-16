Lice'de sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 5 Mart'ta başlatılan büyük operasyon nedeniyle 18 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu sabahtan itibaren kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Lice ilçesinin kırsalında faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen teröristler ve işbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, bölgede teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirmesi amacıyla düzenlenen 'Bayrak-41 Şehit Jandarma Tolga Topçuoğlu Müşterek Operasyonu'nun başarıyla devam ettiği" belirtildi.

Açıklamada, operasyon bölgelerinde halkın can ve mal güvenliğini sağlaması için Lice'nin 18 kırsal mahallesinde vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 5 Mart saat 05.00'ten itibaren uygulanan sokağa çıkma yasağının 16 Mart saat 07.00'den itibaren kaldırıldığı kaydedildi.