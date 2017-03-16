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Lice'de sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Valilikten yapılan açıklamada askeri operasyonun devam ettiği belirtildi

16 Mart 2017 15:30

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 5 Mart'ta başlatılan büyük operasyon nedeniyle 18 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu sabahtan itibaren kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Lice ilçesinin kırsalında faaliyet  yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen  teröristler ve işbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, bölgede teröristlerce  kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirmesi amacıyla düzenlenen 'Bayrak-41 Şehit Jandarma Tolga Topçuoğlu Müşterek Operasyonu'nun başarıyla devam ettiği" belirtildi.

Açıklamada, operasyon bölgelerinde halkın can ve mal güvenliğini sağlaması için Lice'nin 18 kırsal mahallesinde vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 5 Mart saat 05.00'ten itibaren uygulanan sokağa çıkma yasağının 16 Mart saat 07.00'den itibaren kaldırıldığı kaydedildi.

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DiyarbakırLice ilçesi18 köysokağa çıkma yasağı

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