Lice'de sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı 7 köy ve mezrada ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Lice ilçesi kırsalına başlatılacak operasyon nedeniyle Birlik ve Şenlik köyleri ile Miaran Komu, Kılaraş Komu, Şakan, Ayaz ve Akçapınar mezralarında 26 Aralık 2018 Çarşamba günü saat 06.00’dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır" denildi.



