Lice'de sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında başlatılan operasyon nedeniyle 9 mahalle ve 54 mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır Valiliği, Lice ilçesi kırsalında bulunan 19 mahalle ve 54 mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Yasak kararı öncesinde bölgede özel birliklerin katılımıyla askeri operasyon başlatıldığı ve bölgede yoğun helikopter hareketliliğinin yaşandığı bildirildi.

Valilik tarafından 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanılarak sokağa çıkma yasağı ilan edilen mahalle ve mezraların isimleri şöyle:

“Yalımlı, Mahmutlu, Akçabudak, Ulucak, Örtülü, Saydamlı, Kılıçlı, Yorulmaz, Güldiken, Bayırlı, Baharlar, Üçdamlar, Erginköy, Yamaçlı, Yaprakköy, Kıralan, Dernek, Gürbeyli ve Yünlüce mahalleleri ile Keşkuvari, Leyhosor, Tahtakülek, Ballıca, Mahmudan, Hevsel, Yeniyazı, Hij, Gözeli, Dergan, Alıçlıyayla, Buban, Vilu, Arpacık, Karadere, Sivritepe, Kilimli, Kaynaktaşı, Dokuzkat, Aliyan, Abdurrahmanağa, Gelberi, Eskiköy, Hegogozer, Semezi, Bilgin, Koçmarin, Yaka, Karaç, Kumımirza, Mehmedil, Sağlık, Körtan, Körha, Silkito, Hamzabey, Kayadibi, Baverda, Aşağıhodik, Konuklu, Yeşilburç, Sumaklı, Zıraht, Acımeşe, Muradiye, Mengusi, Puneyn, Çalıbükü, Kijikbadem, Kumluca, Perpank, Sıkas, Gucik ve Yıldız mezraları”