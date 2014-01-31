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Lice'de Hüda-Par ve BDP arasında seçim gerginliği: 16 yaralı

Hüda-Par ve BDP'liler arasındaki sözlü tarışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü

31 Ocak 2014 01:07

Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde Hür Dava Partisi (Hüda-Par) ile BDP’liler arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 16 kişi yaralandı.
Olay bugün akşam saatlerinde Lice İlçesi’nde meydana geldi. Hüda-Par üyeleri Lice’de Belediye Başkan adayı Abdulmutalip Yuva’yı tanıtırak, esnafa broşür dağıttı. İddiaya göre Hüda-Par konvoyu ilçe merkezindeki BDP binası önünden geçerken, iki partili grubu arasında sözlü tartışma oldu. Tartışma kısa sürede iki partili grup arasında taş ve sopların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Lice Emniyet Müdürlüğü ekipleri müdahale ettiği kavgayı güçlükle ayırdı. Kavgada yaralananlar Lice Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda araçları hasar gören Hüda-Par üyelerinin polis kontrolü altında ilçeden çıkarıldığı belirtildi.

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