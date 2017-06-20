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Lice'de polis otomobiliyle sivil araç çarpıştı; 5 ölü, 5 yaralı

Olay ile ilgili inceleme başlatılırken yaralılar Lice ve Diyarbakır'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı

20 Haziran 2017 19:10

Diyarbakır'ın Lice ilçesi Güçlü Köyü yol ayrımında polis zırhlı aracıyla otomobil çarpıştı. Otomobildeki 5 sivilin öldüğü kazada zırhlı araçtaki 5 polis de yaralandı.

Diyarbakır-Lice karayolunun Güçlü Köyü yol ayrımı yakınlarında polisleri taşıyan zırhlı araç ile sivil plakalı bir otomobil bugün saat 15.00 sıralarında çarpıştı.

Kazada, ilk bilgilere göre otomobilde bulunan 5 kişi yaşamını yitirirken, zırhlı araçta 5 polis yaralandı.

Kazadan sonra bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, yarılılar Lice ve Diyarbakır'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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