Diyarbakır Mermer Jandarma Karakolu'na bombalı saldırı; 3 şehit, 22 yaralı!

PKK, Diyarbakır-Lice Karayolu üzerindeki Sur ilçesine bağlı Mermer Jandarma Karakolu'na bombalı araçla saldırı düzenledi. Patlama sonrası karakola çeşitli noktalardan ateş açılınca karşılıklı çatışma çıktı. Çatışmada 3 asker şehit oldu, 22 asker yaralandı. Lice ve Diyarbakır'dan çok sayıda ambulans olay yerine doğru hareket etti. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yaralıları götüren ambulansın tekrar olay yerine geri döndüğü bildirildi. Karakola takviye birlikler sevk edildi. Öte yandan, Bombalı saldırı ile ilgili Diyarbakır 1.Sulh Ceza Hakimliği’nin yayın yasağı kararı aldı.

Saldırının bomba araçla yapıldığı ve 40 km. ötedeki Lice'den de duyulduğu öğrenildi. Bölgede elektrikler kesildi.

PKK, 18 Şubat 2016 tarihinde aynı yerde askeri konvoyun geçişi sırasında mayınlı tuzağı patlatmış, olayda 6 asker şehit olmuştu.