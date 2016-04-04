Lice'de polis aracına bombalı saldırı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde karayoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcıyı zırhlı polis aracının geçişi sırasında uzaktan kumanda ile infilak ettirildi.
Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, şiddetli patlamada 2 polis memuru yaralanırken, araçta da hasar meydana geldi. Yaralı polisler Diyarbakır Asker Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Diyarbakır 7’nci Kolordu Komutanlığı pistinden kalkan helikopterler, operasyon bölgesine takviye asker taşıdı. Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.