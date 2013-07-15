Lice'de PKK Şehitliği açıldı

Diyarbakır’ın Lice İlçesi Yolçatı Köyü kırsalında yapımına 2 ay önce başlanan ve 170 PKK’lının mezarının bulunduğu PKK mezarı açıldı.

DHA’nın haberine göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, çeşitli tarihlerde güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda yaşamını yitiren 170 PKK'lı için Lice İlçesi'ne bağlı Sise olarak bilinen Yolçatı Köyü Serkis bölgesindeki, 250 mezar kapasiteli 'PKK Şehitliği', bugün akşam saatlerinde törenle açıldı. İsmi açıklanmayan bir PKK'lının cenazesinin de gömüldüğü PKK Şehitliği için, Diyarbakır merkez ve tüm ilçelerden yaklaşık 5 bin BDP'li törene katıldı.

Minibüslerle mezarlık açılışına katılan partililer, Diyarbakır çıkışında polisin kimlik kontrolü yapmasından sonra Lice'ye doğru yola çıktı. Lice yolu üzerinde bu kez Mermer Jandarma Karakolu'nda ikinci kez kimlik kontrolü yapılan BDP'liler, Lice İlçesi'ne bağlı Kayacık yolu üzerinde 3'ncü kez, kendilerine KCK/Asayiş diyen yüzleri poşulu ve PKK'lıların giydiği giysilerden giyen gençler tarafından kesildi. Bunların da yaptığı aramadan sonra minibüs içerisinde bulunan BDP'liler, Yolçatı Köyü yoluna girdi.

Toprak yolda yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunan Yolçatı Köyü kırsalındaki Serkis Bölgesi'ne araçla giden partililer, daha sonra da yaklaşık 2 kilometrelik yolu yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Sere Kani'ye dedikleri bölgede yapımı tamamlanan 'PKK Şehitliği' alanına gelen BDP'liler, buradaki pınarda el ve yüzlerini yıkayarak bir süre dinlendi. Bazı partililerin buldukları tahta kalaslar üzerinde toplu namaz kıldığı görüldü.

PKK Şehitliği'ne Abdullah Öcalan, Mazlum Doğan, Mahsum Korkmaz ile 2012 yılı Aralık ayında yaşamını yitiren KCK konsey üyesi ve Amed (Diyarbakır) Eyalet Sorumlusu Numan Amed kod adlı PKK'lı Ertem Karabulut ile çeşitli tarihlerde güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda yaşamını yitiren PKK'lıların dev posterleri asıldı. Tören alanında yüzleri poşulu gençler, askeri nizam içerisinde tören alanına katılanların önünde yer alarak saf tuttu. Bu kişilerden bazıları PKK flamaları ve Öcalan posterleri de taşıdığı görüldü.

PKK Şehitliği'nin çevresinde önlem için silahlı PKK'lıların olduğu görüldü. Daha önceki çatışmalarda öldürülen ve kimliği açıklanmayan PKK'lının defin işleminden sonra 1 dakikalık saygı duruşu ve zafer işaretleri eşliğinde Kürtçe marşlar okundu. Daha sonra da sözde PKK Şehit Aileleri Derneği Başkanı Halil Oruç, bir konuşma yaptı.

Daha sonra da PKK'lı oldukları belirtilen yüzleri poşu ile kapalı 15 kişi, anıt mezara geldi. PKK'lılardan biri yaptığı konuşmanın andından anıt mezarda cenazeleri bulunan PKK'lıların isimlerini ve tek tek kod adlarını okudu. PKK'lının okuduğu her isimden sonra partililer hep bir ağızdan, "Burdayım" anlamına gelen "Ez livirim" diye bağırdı. Konuşma sonrasında kalabalığın aşırı sevgi gösterisinde bulunduğu yüzleri poşulu 15 PKK'lı, bir düzen içerisinde ormanlık alana koşarak izlerini kaybettirdi.

BDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ve İl Başkanı Zübeyde Zümrüt ile çok sayıda parti yöneticisi de PKK Şehitliği açılışında hazır bulundu. Tören sonrası aşırı sıcıktan bunalan BDP Milletvekili Aydoğan'a yaşlı bir adam yardım etti. Yaşlı adamın verdiği su ile Aydoğan, elini yüzünü yıkadı. Tören sonrası BDP'liler olaysız bir şekilde dağıldı.