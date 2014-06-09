T24 LogoT24 Logo
Gündem

Lice'de patlama; 1 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde eylem yapan göstericilerin bulunduğu alanda meydana gelen patlamaya ilişkin güvenlik güçleri soruşturma başlattı

09 Haziran 2014 11:55

Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde kalekol yapımını protesto etmek için yol kesen göstericilerin bulunduğu alanda bu sabaha karşı meydana gelen patlamada 1 kadın öldü 4 kişi yaralandı.

Patlamanın evde bulunan bir tüpten kaynaklandığı ifade edildi. Diyarbakır Valiliği Lice Devlet Hastanesi'ne bugün saat 03.00 sıralarında ilçeye bağlı Kıralan Köyü'nden 2'si ağır 4 yaralının getirildiğini bildirdi. Evdeki tüp patlamasından kaynaklandığı ifade edilen olayda, vücutlarında ağır yanıklar bulunan 2'si ağır 4 yaralı askeri helikopter ile Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Bunun yanı sıra saat 04.00 sıralarında vücudunda ağır yanıklar bulunan bir kadının cesedinin getirilerek teslim edildiği ifade edelin açıklamada, "Konu ile ilgili soruşturma Lice Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılmıştır" denildi.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altında alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar verdikleri ilk bilgide,  patlamaya yemek hazırlamak için kullandıkları piknik tüpünün neden olduğunu söylerken güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı. 

 

Tüp patladı iddiası   

 

Diyarbakır Valiliği, Lice ilçesinde tüp patlaması olduğu beyan edilerek Lice Devlet Hastanesine 2'si ağır 4 yaralının getirildiğini ayrıca vücudunda ağır yanıklar bulunan bir kadın cesedinin teslim edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 03.00 sıralarında vatandaşlar tarafından ilçeye bağlı Kıralan köyünde bir tüp patlaması meydana geldiği belirtilerek Lice Devlet Hastanesine vücudunda ağır yanıklar bulunan 2'si ağır 4 yaralının getirildiği kaydedildi.

Yaralıların buradaki ilk müdahalenin ardından askeri helikopterle Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

"Ayrıca bir grup vatandaş tarafından 04.00 sıralarında söz konusu olay sonucu bir kadının hayatını kaybettiği beyan edilerek, Lice Devlet Hastanesine vücudunda ağır yanıklar bulunan bir kadın cesedi teslim edildi. Konuyla ilgili Lice Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı."

     

 

ETİKETLER

lice patlama4 yaralıgüvenlik güçleridiyarbakır

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24