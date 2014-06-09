Lice'de patlama; 1 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde kalekol yapımını protesto etmek için yol kesen göstericilerin bulunduğu alanda bu sabaha karşı meydana gelen patlamada 1 kadın öldü 4 kişi yaralandı.

Patlamanın evde bulunan bir tüpten kaynaklandığı ifade edildi. Diyarbakır Valiliği Lice Devlet Hastanesi'ne bugün saat 03.00 sıralarında ilçeye bağlı Kıralan Köyü'nden 2'si ağır 4 yaralının getirildiğini bildirdi. Evdeki tüp patlamasından kaynaklandığı ifade edilen olayda, vücutlarında ağır yanıklar bulunan 2'si ağır 4 yaralı askeri helikopter ile Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Bunun yanı sıra saat 04.00 sıralarında vücudunda ağır yanıklar bulunan bir kadının cesedinin getirilerek teslim edildiği ifade edelin açıklamada, "Konu ile ilgili soruşturma Lice Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılmıştır" denildi.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altında alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar verdikleri ilk bilgide, patlamaya yemek hazırlamak için kullandıkları piknik tüpünün neden olduğunu söylerken güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Tüp patladı iddiası

Diyarbakır Valiliği, Lice ilçesinde tüp patlaması olduğu beyan edilerek Lice Devlet Hastanesine 2'si ağır 4 yaralının getirildiğini ayrıca vücudunda ağır yanıklar bulunan bir kadın cesedinin teslim edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 03.00 sıralarında vatandaşlar tarafından ilçeye bağlı Kıralan köyünde bir tüp patlaması meydana geldiği belirtilerek Lice Devlet Hastanesine vücudunda ağır yanıklar bulunan 2'si ağır 4 yaralının getirildiği kaydedildi.

Yaralıların buradaki ilk müdahalenin ardından askeri helikopterle Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

"Ayrıca bir grup vatandaş tarafından 04.00 sıralarında söz konusu olay sonucu bir kadının hayatını kaybettiği beyan edilerek, Lice Devlet Hastanesine vücudunda ağır yanıklar bulunan bir kadın cesedi teslim edildi. Konuyla ilgili Lice Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı."