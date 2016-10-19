Lice'de minibüse saldırı; 2 korucu şehit oldu

Diyarbakır'ın Lice ile Kulp ilçeleri arasında operasyondan dönen geçici köy korucularını taşıyan münibüse PKK'lılar tarafından düzenlenen roketli saldırıda 2 korucu şehit oldu, 2 korucu yaralandı.

Olay, Kulp-Lice karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, bir grup PKK'lı tarafından Üçdamlar köyünün korucularını taşıyan minibüse roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda, 2 korucu olay yerinde şehit olurken, 2 korucu yaralandı. Yaralı korucu, helikopterle getirildiği 7. Kolordu Komutanlığı pistinden ambulansla eski Asker Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırının ardından bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. 7. Kolordu Komutanlığı'ndan kalkan Kobra tipi helikopterlerin havadan destek verdiği operasyon sürüyor.