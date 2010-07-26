-LİCE'DE MAYIN PATLAMASI: 6 ASKER YARALI DİYARBAKIR (A.A) - 26.07.2010 - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, askeri aracın geçişi sırasında, terör örgütü PKK üyelerince yola döşenen mayının patlatılması sonucu 6 asker yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Lice-Kulp karayolunun 3. kilometresinde, askeri aracın geçişi sırasında, terör örgütü PKK tarafından daha önce yola döşenen uzaktan kumandalı mayın patlatıldı. Araçta bulunan 6 asker yaralandı. Yaralı askerler, helikopterle götürüldükleri Diyarbakır Asker Hastanesinde tedavi altına alındı. Bölgede operasyon sürdürülüyor.