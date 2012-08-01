Lice'de mayın patladı, PKK ateş açtı: 2 şehit

Diyarbakır'da askeri birliğin geçişi sırasında mayın patladı. PKK’lıların daha sonra açtığı ateşte iki asker şehit oldu.



Diyarbakır-Lice karayolu Kayacık belde girişindeki yol ayrımında bir patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından olay yerine yol kesme olaylarını önlemek için görevlendirilen “pusu timi” hareket etti.

Ancak olay yerine yakın bir noktada bir patlama daha oldu. Daha sonra da PKK'lılar güvenlik güçlerine ateş açtı.

Açılan ateşte bir astsubay ile bir uzman çavuş şehit oldu. Olayın ardandan bölgede operasyon başlatıldı.



Şemdinli'deki çatışmalar



Öte yandan, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki operasyonda da 9. güne girildi. 34. Hudut Tugayı ve 3. Dağ Komando Taburu'ndan askerler bölgeyi ablukaya aldı.



Jetler Kuzey Irak'ı vurdu



Savaş uçakları da sabaha karşı Günyazı köyüne bağlı Yiğitler mezrası çevresini vurdu.

Operasyonda Goman Dağı etekleri ile Kuzey Irak'taki Hakurk, Basyan ve Avaşin Kampı da hedef alındı. Operasyonda çok sayıda örgüt üyesinin öldürüldüğü iddiası edildi.