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Lice'de karayolu güvenliğini sağlayan askerlere saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır-Bingöl karayolundaki saldırıda bir asker şehit oldu, dört asker de yaralandı

27 Ağustos 2015 22:23

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, Diyarbakır-Bingöl karayolunun güvenliğini sağlayan askerlere yönelik saldırıda 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Genelkurmay Başkanlığı, yaralanan askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı.

Hürriyet'in haberine göre, Diyarbakır-Bingöl karayolunu keserek durdurdukları araçlarda kimlik kontrolü yapan kişiler, Fisovası mevkisinde güvenliği sağlayan askerlere roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırdı.

Bir askerin şehit olduğu saldırıda yaralanan 2 asker, helikopterle Diyarbakır'a götürüldü ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bölgede operasyon başlatıldı.

Saldırıya ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: 

"27 Ağustos 2015 tarihinde saat 15.40'da Bölücü Terör Örgütü mensubu bir grup terörist tarafından, Diyarbakır ili Lice ilçesi Güçlü Köyü Dakyanuskalesi Tepe mevkiinde inşa edilen üs bölgesi ve ulaşım yolu çalışmaları kapsamında karayolları ekiplerinin emniyetini sağlayan unsurlarımıza, roketatar ve uzun namlulu silahlar ile saldırıda bulunulmuştur.
Yapılan silahlı saldırıya anında karşılık verilmiş, çıkan çatışmada Kahraman 1 silah arkadaşımız şehit olmuş, Kahraman 4 silah arkadaşımız da hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmıştır. Yaralılar derhal helikopter ile hastaneye tahliye edilmişlerdir.

Bölgeye taarruz helikopter kolu, insanlı keşif uçağı, ve takviye birlikler sevk edilmiş; teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla muhtemel kaçış istikametleri ateş altına alınmış olup, bölgede operasyonlara devam edilmektedir.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu menfur saldırıda hayatını kaybeden Kahraman Şehidimize Allah'tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, saldırıda yaralanan Kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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