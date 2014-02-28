Lice'de 'karakol inşaatı' protestosuna biber gazlı müdahale

Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde karakol yapımını protesto için BDP'nin organize ettiği yürüyüşün sonunda olaylar çıktı. Karakola doğru yürüyen kitleyi yüzlerce jandarma ve polis zırhlı araçlarla durdurdu. Askerlerin güvenlik gerekçesiyle yürüyüşe izin vermeyeceklerini söylemelerinin ardından araçlardan inen yüzlerce kişi barikatın kurulduğu alana yürüyerek geldi. Asker ve polisin gaz bombası kalabalıktan bazı kişiler güvenlik güçlerini taş yağmuruna tuttu. Diyarbakır-Bingöl karayolu yaklaşık 4 saat trafiğe kapatıldı. Gösterilerde 3 gösterici plastik mermi isabet etmesi sonucu yaralandı.

Lice İlçesi Yolçatı Köyü yakınlarında bulunan PKK mezarlığında BDP İl Başkanlığı tarafından bugün öğle saatlerinde mevlit okutuldu. Mevlidin ardından toplanan kalabalık Diyarbakır - Bingöl Karayolu üzerinde bulunan Abalı Jandarma Karakolu'nun devam eden yeni karokol inşaatının durdurulması için protesto gösterisi yapmak üzere bölgeye gitti. Araçlarla Abalı karakoluna gitmek isteyen kalabalık nedeniyle bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Diyarbakır - Bingöl karayolunda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kalabalığın karakol bölgesine gitmesine engel oldu. Bunun üzerine araçlarından inen göstericiler yaya olarak karakol inşaatına gitmek istedi. Yolu kesen jandarma, eylemin yasadışı olduğunu belirterek, grubun dağılması yönünde uyarı anonsları yaptı.

BDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ve parti yetkilileri ile görüşen jandarma komutanları, eski karakolun kullanılamaz durumda olduğunu ve yapılan yeni karakolun bir ihtiyaç olduğunu belirtti. İhtiyaçtan dolayı yeni karakol yapıldığını belirten jandarma subayları, grubun karayolunu trafiğe açmasını ve dağılmasını istedi. BDP'li yetkililer ise yapılan karakola ihtiyaç olmadığını, çözüm sürecinin konuşulduğu bir dönemde bu karakolların yapılmasının savaş hazırlığı olduğunu söyledi. İnşaatın durdurulmasını isteyen BDP'liler yol kenarında bulunan bir alanda basın açıklaması yapmak istedi.

Açık arazide yapılan basın açıklamasının ardından, güvenlik güçleri toplanan grubun dağılması yönünde uyarı anonsları yaptı. Grubun yapılan anonslara rağmen dağılmaması üzerine, jandarma timleri toplanan kalabalığa tazyikli su ve gaz bombası ile müdahale etti. Gruptan bazı kişiler de güvenlik güçlerine taşlı saldırıda bulundu. Müdahale sırasında Diyarbakır - Bingöl karayolu yaklaşık 4 saat trafiğe kapanırken, bazı göstericilerin yola büyük kaya parçaları koyduğu görüldü. Kalabalık BDP'li yetkililerin araya girmesi sonucu dağıldı.