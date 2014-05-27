Lice'de kalekol protestosuna biber gazlı müdahale

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde iki gündür bölgedeki askeri hareketliliğe ve yapımı devam eden karakol-kalekol inşaatlarını protesto eden gruplara askerler, tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

Diyarbakır’ın Lice ilçesinin kırsalında yapımı devam eden kalekollara karşı son iki gündür tepki gösteren gruba dün sabah saatlerinde tazyikli su ve biber gazıyla müdahalede bulunan jandarma ile göstericiler arasındaki gerginlik gün boyu sürdü.

Fırat Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, müdahale üzerine Çakıl köyü yolundan geçen bir iş makinasına el koyan bir grup gösterici, yolu kepçe ile trafiğe kapattı.

Kepçe ile 1 metre derinliğinde hendek kazan geçler, askeri operasyonlara ve karakol-kalekol yapımlarına son verilmemesi halinde eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi.

Sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar devam eden gerginlik sırasında Kıralan bölgesine kobra tipi helikopterler ile özel harekat timleri de indirildi.

Yaşanan çatışmalar akşam saatlerinde sona erdi.

Öte yandan Diyarbakır-Bingöl karayolunun dün sabah saatlerinden itibaren kapatılması nedeniyle Kıralan köyünde bekletilen yüzlerce araçtaki yolcular saatler süren bekleyişlerinin ardından araçlarını köyde bırakarak Lice-Bingöl yol ayrımına doğru yürüyerek gitti.