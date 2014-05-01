Lice'de kaçırılan 2 uzman çavuş serbest

BDP Diyarbakır İl Başkanı Zübeyde Zümrüt dört gün önce Lice'de kaçırılan iki uzman çavuşun serbest bırakıldığını açıkladı. Silahlı grup elindeki sivilleri bırakmadı.

BDP ve HDP'nin devreye girmesinin ardından partinin Diyarbakır Eşbaşkanı Zübeyde Zümrüt askerlerin serbest bırakıldığını açıkladı.

Al Jazeera'nin haberine göre, silahlı bir grup tarafından kaçırılan askerler BDP yöneticilerine teslim edildi.

Lice'ye getirilen askerler BDP'liler tarafından kaymakama teslim edecek. Silahlı grup elindeki üç sivili ise bırakmadı.

Askerler 27 Nisan akşamı jandarma karakolu inşaatını protesto eden bir grubun Diyarbakır-Bingöl yolunu trafiğe kapatması üzerine bir yolcu otobüsünde mahsur kalmış ve silahlı grup tarafından kaçırılmıştı.

Ardından HDP'nin grup başkanvekilleri Pervin Buldan ve İdris Baluken ile İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder askerlerin bırakılması için Lice'ye gitti.

Al Jazeera'ye konuşan Pervin Buldan, kaçırılan iki uzman çavuşu geri almaya çalışacaklarını söylemiş, “Lice’de kalekol ve karakol yapımı konusunda bölgede direniş ve artan bir gerilim var. İki uzman çavuş kaçırıldı. Biz iki uzman çavuşu geri almaya çalışacağız. Problemi bugün çözebilirsek akşam Ankara’ya geri döneceğiz” demişti.