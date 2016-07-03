Lice'de gözaltına alınan 34 kişiden 12'si tutuklandı

Diyarbakır'ın Lice İlçesi kırsalında sürdürülen operasyonlar sırasında gözaltına alınan 34 kişiden 12'si tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz imzasıyla yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi.



"İlimiz Lice İlçesinde PKK/KCK terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için yürütülen operasyonların amacına engel olmak için askeri güvenlik bölgesi ve sokağa çıkma yasağı bulunan yerlerde bulunan şüpheliler hakkında Lice Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2016/986 ve 2016/987 numaralarıyla soruşturma başlatılmakla; Olayla ilgileri olduğu değerlendirilen 4'ü çocuk 34 kişi 30/06/2016 tarihinde gözaltına alınmışlardır. 3'ü çocuk 15 şüpheli kolluk işlemlerinin ardından Lice Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile serbest bırakılmışlardır. Lice Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadeleri alınan şüphelilerden 1'i çocuk 16 şüpheli Türk Ceza Kanunu'nun 314/2 (Silahlı terör örgütüne üye olma) maddesi kapsamındaki eylemleri iddiasından tutuklanmaları talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk evdilmişlerdir. Lice Sulh Ceza Hakimliği'nce tamamlanan sorgularının ardından 4 kişi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 314/2 (Silahlı terör örgütüne üye olma) maddesi kapsamındaki suçlarından adli kontrol hükümleri'nin uygulanmasına; 1'i çocuk 12 kişi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 314/2 (Silahlı terör örgütüne üye olma) maddesi kapsamındaki eylemleri iddiasından tutuklanmalarına karar verilerek, konumlarına uygun kapalı ceza infaz kurumuna gönderilmişlerdir. Gözaltına alınan şüpheliler V.G., R.K. ve E.K. isimli 3 kişinin kolluk işlemleri devam etmektedir. Lice Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 2016/986 ve 2016/987 numaralı soruşturmalar devam etmekte olup, soruşturmaların safahatı ve sonucu hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi verileceği hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

