Lice'de "dur" emrine uymadığı iddia edilen köylü sırtından vuruldu

Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Türeli köyüne bu sabah düzenlenen operasyon sırasında bir kişi, askerin “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle sırtından vuruldu.

31 yaşındaki Osman Yalavuz, önce Lice Devlet Hastanesi’ne, ardından da Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Yalavuz’un tedavisine burada devam ediliyor.

Lice’de 10 bin askerin katıldığı operasyonlar sürüyor. 25 köyde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Türeli köyünde 25 Şubat’ta “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle vurulan Celal Gözen de hayatını kaybetmişti.