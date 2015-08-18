Lice'de çatışma: 1 asker hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Lice ilçesinin kırsal kesiminde dün PKK'lılar ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada ağır yaralanan bir uzman çavuş hayatını kaybetti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Lice'deki çatışmada ağır yaralanan askerlerden biri yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.



Valilik konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:





Diyarbakır Valiliği'nin önceki gün saat 21.00'den dün saat 07.00'ye kadar sokağa çıkma yasağı ilan ettiği Diyarbakır'ın Lice İlçesi kırsalında, öğle saatlerinde güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çatışma çıktı. Çatışmada ilk bilgilere göre 4 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Askerlerden 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.



Çatışmaların sürdüğü bölgeye Kobra tipi helikopterin de sevk edildiği belirtildi.

