Lice'de bomba yüklü 3 araç taarruz helikopteriyle imha edildi

Diyarbakır'da bomba yüklü 3 aracın taarruz helikopteriyle imha edildiği açıklandı. Valilikten yapılan açıklamada, Lice ilçesi kırsalında bomba yüklü 3 araç tespit edildiği bildirildi.

NTV'de yer alan habere göre; PKK tarafından saldırılarda kullanılmak üzere hazırlandığı belirtilen araçlar, taarruz helikopterleriyle imha edildi.

Bombalı araçlara yapılan atışlardan sonra, bölgede büyük patlamalar yaşandı.

Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bomba yüklü araçlara ilk kez bu yöntemle müdahale edildiği belirtiliyor.