Lice'de bir haftada zırhlı araç kazasında altıncı ölüm!

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde son bir haftada zırhlı polis araçlarının karıştığı 2 ayrı trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti.

14 Haziran'da ilçe merkezinde zırhlı polis aracının çarptığı 85 yaşındaki Pakize Hazar'ın ölümünden sonra bugün de 5 ölümlü kaza meydana geldi.

Alınan bilgiye göre Pakize Hazar'ın taziyesinden dönen Lice'nin Yolçatı Köyü nüfusuna kayıtlı Zeynep Demirbaş, Fikri Demirbaş, Abdülhamit Dağtaş, Mevlüt Dağtaş ve Mahmut Öner adlı vatandaşların içinde bulunduğu araç, Kocaköy ilçesi yolunda zırhlı polis aracıyla çarpıştı. Kazada araç içindeki 5 kişi hayatını kaybederken, 4 polis memuru da yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, zırhlı araçların bir haftada 6 ölümlü kazaya karışması sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Lice'nin kırsal kesiminde son iki aydır sürdürülen operasyonlar nedeniyle 4 tabur asker ve 100 zırhlı aracın sevk edildiği öğrenildi.

5 kişinin cenazesi bu akşam HDP milletvekillerinin de katılımıyla Diyarbakır Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Zırhlı araç kazaları Meclis'e taşındı

Bu arada HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, Pakize Hazar'ın ölümünü bir soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Önergede, Hazar'ın ölümüne sebep olan zırhlı aracı kullanan polis memurunun gerekli eğitimi alıp almadığını, 2000 yılından bugüne zırhlı araçların sebep olduğu ölüm ve yaralanma sayısını sordu.