T24 LogoT24 Logo
Gündem

Lice'de bir haftada zırhlı araç kazasında altıncı ölüm!

Son yaşanan kazada 5 sivil hayatını kaybetti, 4 polis yaralandı

21 Haziran 2017 02:43

Veysi Polat

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde son bir haftada zırhlı polis araçlarının karıştığı 2 ayrı trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti.

14 Haziran'da ilçe merkezinde zırhlı polis aracının çarptığı 85 yaşındaki Pakize Hazar'ın ölümünden sonra bugün de 5 ölümlü kaza meydana geldi.

Alınan bilgiye göre Pakize Hazar'ın taziyesinden dönen Lice'nin Yolçatı Köyü nüfusuna kayıtlı Zeynep Demirbaş, Fikri Demirbaş, Abdülhamit Dağtaş, Mevlüt Dağtaş ve Mahmut Öner adlı vatandaşların içinde bulunduğu araç, Kocaköy ilçesi yolunda zırhlı polis aracıyla çarpıştı. Kazada araç içindeki 5 kişi hayatını kaybederken, 4 polis memuru da yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, zırhlı araçların bir haftada 6 ölümlü kazaya karışması sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Lice'nin kırsal kesiminde son iki aydır sürdürülen operasyonlar nedeniyle 4 tabur asker ve 100 zırhlı aracın sevk edildiği öğrenildi.

5 kişinin cenazesi bu akşam HDP milletvekillerinin de katılımıyla Diyarbakır Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Zırhlı araç kazaları Meclis'e taşındı

Bu arada HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, Pakize Hazar'ın ölümünü bir soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Önergede, Hazar'ın ölümüne sebep olan zırhlı aracı kullanan polis memurunun gerekli eğitimi alıp almadığını, 2000 yılından bugüne zırhlı araçların sebep olduğu ölüm ve yaralanma sayısını sordu.

ETİKETLER

DiyarbakırLicezırhlı araçkazaölümmeclisveysi polat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24