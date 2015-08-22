T24 LogoT24 Logo
Gündem

Lice’de asker tetikte, halk canlı kalkan eyleminde

Güvenlik güçlerinin olası bir müdahalesine karşı başlatılan canlı kalkan eylemine, milletvekilleri ve siyasetçiler de destek verdi

22 Ağustos 2015 23:05

Veysi Polat

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde kazılan hendeklerin yarattığı gerilim 20 gündür sürerken, aralarında milletvekili ve belediye başkanlarının da bulunduğu yüzlerce kişi, güvenlik güçlerinin olası bir müdahalesine karşı canlı kalkan eylemi başlattı.

DTK Eşbaşkanı Hatip Dicle ve HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir ile Lice Belediyesi Eşbaşkanı Rezan Zuğurlu’nun da aralarında bulunduğu yüzlerce kişi, Diyarbakır-Bingöl-Muş kara yolu üzerindeki Fis Ovası mevkinde hendek kazan gruba askeri operasyon yapılacağı bilgisi üzerine eylem başlattı. Fis Ovası’ndaki tepelere konumlanarak canlı kalkanlar, beş gündür dönüşümlü olarak olay yerine gidiyor. Olası bir operasyonun ölümlere neden olacağını belirten canlı kalkanlar, yaşanan tüm gerilimden AKP hükümetini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sorumlu tutarak tek çözümün müzakere masasına dönüş olduğunu belirtiyor.

Fotoğraflar: Fettullah ÇELİK

Hendek kazılan Fis Ovası, Kürt siyaseti açısından ayrı bir öneme sahip. 1978 yılında PKK’nin ilk kuruluş toplantısının yapıldığı evin de bulunduğu bölge, yaklaşık bir aydır yaşanan gerilim sürecinde sıkça gündeme gelmişti. PKK’nin yaptığı yol kontrollerinde iki polis ve biri rütbeli iki asker alıkonulmuş, aynı yol güzergahında iki askeri araca yönelik mayınlı saldırılarda 7 asker yaşamını yitirmişti. 

Bölgedeki gergin bekleyiş devam ederken, canlı kalkanlar yer yer çıkan orman yangınlarına da müdahale ediyor. Hendeklerin kazıldığı Fis Ovası'nda onlarca araç beklerken, Lice, Kulp, Bingöl ve Muş'a gitmek isteyen vatandaşlar Diyarbakır-Hani kara yolunu kullanıyor.

ETİKETLER

veysi polatlicediyarbakırcanlı kalkan eylemifis ovasıdtk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24