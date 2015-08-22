Lice’de asker tetikte, halk canlı kalkan eyleminde

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde kazılan hendeklerin yarattığı gerilim 20 gündür sürerken, aralarında milletvekili ve belediye başkanlarının da bulunduğu yüzlerce kişi, güvenlik güçlerinin olası bir müdahalesine karşı canlı kalkan eylemi başlattı.

DTK Eşbaşkanı Hatip Dicle ve HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir ile Lice Belediyesi Eşbaşkanı Rezan Zuğurlu’nun da aralarında bulunduğu yüzlerce kişi, Diyarbakır-Bingöl-Muş kara yolu üzerindeki Fis Ovası mevkinde hendek kazan gruba askeri operasyon yapılacağı bilgisi üzerine eylem başlattı. Fis Ovası’ndaki tepelere konumlanarak canlı kalkanlar, beş gündür dönüşümlü olarak olay yerine gidiyor. Olası bir operasyonun ölümlere neden olacağını belirten canlı kalkanlar, yaşanan tüm gerilimden AKP hükümetini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sorumlu tutarak tek çözümün müzakere masasına dönüş olduğunu belirtiyor.

Hendek kazılan Fis Ovası, Kürt siyaseti açısından ayrı bir öneme sahip. 1978 yılında PKK’nin ilk kuruluş toplantısının yapıldığı evin de bulunduğu bölge, yaklaşık bir aydır yaşanan gerilim sürecinde sıkça gündeme gelmişti. PKK’nin yaptığı yol kontrollerinde iki polis ve biri rütbeli iki asker alıkonulmuş, aynı yol güzergahında iki askeri araca yönelik mayınlı saldırılarda 7 asker yaşamını yitirmişti.

Bölgedeki gergin bekleyiş devam ederken, canlı kalkanlar yer yer çıkan orman yangınlarına da müdahale ediyor. Hendeklerin kazıldığı Fis Ovası'nda onlarca araç beklerken, Lice, Kulp, Bingöl ve Muş'a gitmek isteyen vatandaşlar Diyarbakır-Hani kara yolunu kullanıyor.