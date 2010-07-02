T24 LogoT24 Logo
Gündem

Lice'de asker köylülerle çatıştı: 2 ölü

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde güvenlik güçleri ile bir grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 vatandaş öldü, 1 kişi yaralandı.

02 Temmuz 2010 03:00

T24-  Diyarbakır'ın Lice ilçesinde güvenlik güçleri ile bir grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 vatandaş öldü, 1 kişi yaralandı.

 

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde güvenlik güçleri ile bir grup köylü arasında gece çatışma çıktı.

 

Olay Çarşı Mahallesi'ne bağlı Ahmet mezrasında meydana geldi. Arazi araması yapan güvenlik güçleri bir grupla karşılaştı. Dur ihtarında bulunan askerlere gruptan ateş açıldığı bildirildi.

 

Askerlerin de karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada Taruk ailesine mensup 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

 

Olayla ilgi soruşturma başlatılırken, savcı çatışma bölgesine giderek inceleme yaptı. Olayın kesin nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

 

Çatışmanın çıktığı bölgede uyuşturucu yapımında kullanılan dişi Hint keneviri ekili tarla olduğu tespit edildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24