Lice'de asker köylülerle çatıştı: 2 ölü

T24- Diyarbakır'ın Lice ilçesinde güvenlik güçleri ile bir grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 vatandaş öldü, 1 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde güvenlik güçleri ile bir grup köylü arasında gece çatışma çıktı.

Olay Çarşı Mahallesi'ne bağlı Ahmet mezrasında meydana geldi. Arazi araması yapan güvenlik güçleri bir grupla karşılaştı. Dur ihtarında bulunan askerlere gruptan ateş açıldığı bildirildi.

Askerlerin de karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada Taruk ailesine mensup 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olayla ilgi soruşturma başlatılırken, savcı çatışma bölgesine giderek inceleme yaptı. Olayın kesin nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

Çatışmanın çıktığı bölgede uyuşturucu yapımında kullanılan dişi Hint keneviri ekili tarla olduğu tespit edildi.