Lice'de 6 gündür kapatılan yola jandarma müdahalesi

Cumartesi gününden beri ulaşıma kapatılan Diyarbakır - Bingöl karayolunu açmak için güvenlik güçleri bu sabah 05.00’te müdahale etti. Gerginliğin ardından grubun yolda açtığı hendekler kapatıldı. Ancak grup askerlerin 500 metre ilerisinde yeniden hendek açmak için bir kepçeyle beklemeye başladı.

Bölgede “Kalekol” yapımına karşı Diyarbakır-Bingöl ve Diyarbakır-Muş karayollarında yol kesme eylemi yapan gruplara bu sabah jandarma müdahale etti.

Müdahalenin ardından çatışma başladı. Gazeteciler de bölgeden uzaklaştırıldı. Çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

‘El yapımı bomba attılar’ iddiası

Karayollarına ait çok sayıda iş makinesiyle hendeklerin kazıldığı Fis Ovası'na giren jandarma ile örgütün gençlik yapılanması YDG-H üyeleri arasında çatışma başladı. İş makinelerinin hendeği doldurması için çevrede güvenlik önlemi alan jandarmaya çok sayıda metal parçalarla güçlendirilmiş el yapımı bomba atıldığı iddia edildi. Jandarmanın ise biber gazı ve tazyikli suyla gruba müdahale etti.

İş makinelerinin Diyarbakır - Lice yolu üzerinde Fis Ovası Kayacık köyü yol ayrımında bulunan bir hendeği doldurduğu, YDG-H üyelerinin çadırlarının bulunduğu bölgede yer alan ikinci ve üçüncü hendeği de açmaya çalıştığı öğrenildi. Bu arada YDG-H'ye destek vermek için çadırlarda bulunan vatandaşlar da gazdan etkilendi.

Hendekler kapatıldı

Çok sayıda jandarma özel harekât timi, polis özel harekât birlikleri ve komando, bölgeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında bölgeye sevk edilen çok sayıda iş makinesi Lice’nin Fis Ovası bölgesindeki Kayacık köyü yol ayrımında açılan hendeği kapattı. Zırhlı araçların eşlik ettiği ekipler, karakol yapımını protesto gerekçesiyle kurulan çadırların bulunduğu yerde bulunan 3 hendeği daha toprakla kapattı. Hendeklerin doldurulduğu sırada bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı. İş makinelerinin önü ve arkasında çok sayıda kirpi ve kobra tipi zırhlı araçlarla önlemler alındı.

Yol henüz açılamadı

Ancak yüzü kapalı gruplarla jandarma ekipleri arasındaki çatışma sebebiyle yol henüz trafiğe açılmadı. Yola hendek kazan göstericiler ise askerlerin 500 metre ilerisinde, dağlık alanda ele geçirdikleri büyük bir kepçeyle bekliyor. Bu gruba müdahale edilmedi. Hendeklerin yanına kurulan çadırlar ise kaldırıldı. Çadırlarda detektörlerle bomba araması yapıldı. Çok sayıda helikopter de bölgeye hava desteği sağlıyor.

Diyarbakır Valiliği de yazılı bir açıklama yaparak Diyarbakır - Bingöl karayolunun açılması için operasyon başlatıldığını duyurdu. 24 Mayıs 2014 tarihinden itibaren bölücü terör örgütünün yönlendirmesiyle illegal gruplar tarafından, Diyarbakır-Bingöl ve Diyarbakır-Muş karayollarında yol kesme girişimlerinin yaşandığı belirtilen açıklamada, güvenlik güçlerinin vatandaşın can güvenliğini ve anayasal hakkını kullanmalarını sağlamak maksadıyla gerekli tedbirleri aldığı bildirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Güvenlik güçlerince; Diyarbakır-Bingöl karayolunun Lice-Ziyaret Mahallesi ile Hani-Çağıl Mahallesi arasında kalan kısmında, eylemciler tarafından karayolu üzerinde açılmış olan hendeklerin kapatılması ve Çağıl Mahallesi yol ayrımında trafiğin işlemesine mani olan engellerin kaldırılmasına yönelik güvenlik tedbirleri alınmaya başlanmıştır. Yapılan çalışmalar tamamen vatandaşlarımızın seyahat özgürlüğünü sağlamaya yöneliktir.”

Göstericiler kepçeyle güvenlik güçlerini izliyor

Fis Ovası'nda PKK'nın gençlik yapısı yeni yapılan bir köprü üzerinde ele geçirdikleri büyük bir kepçeyle güvenlik güçlerini izliyor. BDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan da olay bölgesine geldi. Aydoğan, Kocaköy kavşağında bir süre bekletildikten sonra bölgeye giriş yapabildi. Aydoğan için Selahattin Demirtaş'ın İçişleri Bakanı Efkan Ala ile görüşerek izin aldığı öğrenildi. Bölgeden güvenlik güçlerinin çekilmesinin ardından göstericilerin kepçeyle yeniden hendek açacağı belirtiliyor.