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Lice'de 485 kilogram esrar ele geçirildi DİYARBAKIR (A.A)

25 Ağustos 2011 20:12

-Lice'de 485 kilogram esrar ele geçirildi DİYARBAKIR (A.A) - 25.08.2011 - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 485 kilogram esrar ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hint keneviri ekimine mani olunması ve üretilen esrarın ele geçirilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında Lice ilçesine bağlı Uçarı ve Ziyaret köylerine operasyon düzenlendi. 20 ev ve arazide yapılan aramada toplam 485 kilogram esrar ile 23 bin 890 kök Hint keneviri ele geçirildi.  Hint kenevirleri, jandarma ve Lice Tarım Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde imha edildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı, bir kişinin daha arandığı bildirildi.

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