Lice’de 4 gün önce yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralan asker şehit oldu

Diyarbakır- Lice karayolunda perşembe günü PKK'lıların menfeze yerleştirdikleri tahrip gücü yüksek el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 6 silah arkadaşının şehit olduğu saldırıda yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan bu sabah yapılan açıklamada, yaralı askerin GATA'daki tüm müdahalelere rağmen bu sabaha karşı kurtarılamayarak şehit düştüğü belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi: "18 Şubat 2016 Perşembe günü Diyarbakır-Lice karayolunda mayın araması için görevlendirilen konvoya, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce daha önce yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu ağır yaralanan ve tedavisine GATA'da devam edilen bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Şubat 2016 Pazar günü saat 03.15’de şehit olmuştur. Kahraman şehidimize Allah’tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz."