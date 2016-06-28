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Lice’de 4 gün önce gözaltına alınan 74 'canlı kalkan'dan 37’si serbest bırakıldı

37'sinin emniyetteki işlemleri sürüyor

Fotoğraf: Arşiv

28 Haziran 2016 13:47

Lice’deki operasyonlara karşı bölgeye gitmek isterken gözaltına alınan 74 kişinin 37’si serbest bırakıldı. Geriye kalan 37 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır’ın Lice ilçesindeki operasyonlara karşı bölgeye gitmek isterken gözaltına alınanların ifade işlemleri devam ediyor.

Operasyonlara karşı 27 Haziran akşamı ilçeye hareket eden HDP ve DBP’li belediye eş başkanlarının da bulunduğu 74 kişi gözaltına alınmıştı.

“Örgüte yardım” iddiasıyla suçlanan 37 kişi, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından Diyarbakır Adliyesi’ne getirildi.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından 25 kişi serbest bırakıldı.

Tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen 12 kişi ise “adli kontrol” şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nde tutulan 37 kişi ise işlemlerinin devam ettiği ve yarın adliye sevk edilecekleri öğrenildi.

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