Lice'de 1'i ölü 2 PKK'lı terörist ele geçirildi

DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR Valiliği, Lice ilçesi Bağlan ve Çavundur köyleri kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 1\'i ölü, 1\'i yaralı olmak üzere 2 PKK\'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Lice İlçesi güneyindeki Bağlan ve Çavundur köyleri kırsal alanında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve işbirlikçi şahısları yakalamak maksadıyla dün akşam saat 20.00\'den tibaren başlanan operasyonun bugün saat 10.00 itibariyle sona erdiği belirtildi. Operasyonda, Lice ilçesi Bağlan Köyü içerisindeki bir kısım konut ve yakın civarında, 3 ve 4 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen temas ve adli arama faaliyetleri sonucu 1\'i ölü, 1\'i ağır yaralı olmak üzere 2 teröristin, 1 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 Glock marka tabanca, 5 şarjör, 5.45 mm çapında 133 fişek, 2 el bombası, 1 boş tabanca şarjörü, 1 ses kayıt cihazı ve 1 şemsiye ile birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

1\'İ YARALI 2 İŞBİRLİKÇİ İLE UYUŞTURUCU DA ELE GEÇTİ

Açıklamaya şöyle devam edildi:

\"1\'i ayağından yaralı olmak üzere 2 terörist işbirlikçisi, 1 el bombasıyla birlikte sağ olarak yakalanmış, Bağlan Köyü içerisinde ölü olarak ele geçirilen teröristin bulunduğu mevkide, 10 kg toz esrar, 50 gr kubar esrar, 200 gr kenevir tohumu ve 1 adet hassas terazi ele geçirilmiştir. Lice Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesini müteakip, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve toz esrar maddesi muhafaza altına alınmış olup, soruşturmaya Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda devam edilmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.\"

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