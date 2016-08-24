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Lice'de 14 köyde sokağa çıkma yasağı

Açıklamada, söz konusu yasağa vatandaşların uymasının can ve mal güvenlikleri açısından önem arz ettiği kaydedildi

24 Ağustos 2016 18:00

Diyarbakır'da PKK'ya yönelik yürütülen operasyon nedeniyle Lice'nin 14 köyünde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Lice Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca Kıralan, Dernek, Çeper, Yamaçlı, Acımeşe, Ergin, Tuzla, Birlik, Şenlik, Sumaklı, Çalıbükü, Aspeyen, Akçapınar ve Puneyn köyü ile bunlara bağlı mezralarda saat 12.30'dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu yasağa vatandaşların uymasının can ve mal güvenlikleri açısından önem arz ettiği kaydedildi. Bölgede Diyarbakır-Bingöl karayolunun güvenliğini sağlayan timlere, PKK'lılarca düzenlenen silahlı saldırının ardından başlatılan operasyon sürüyor.

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DiyarbakırLicesokağa çıkma yasağı

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