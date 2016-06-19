T24 LogoT24 Logo
Gündem

Lice'de 13 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Lice'de sokağa çıkma yasağı dün sabah ilan edilmişti

19 Haziran 2016 18:40

Diyarbakır’ın Lice ilçesinin dağlık ve ormanlık alanlarında operasyon düzenleneceği gerekçesiyle, dün 13 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

24 saat süren yasak bu sabah kaldırıldı. Yasağın kaldırılması kararıyla ilgili açıklama Diyarbakır Valiliği’nden geldi. Valilik açıklamasında, “Lice İlçesine bağlı olan; Yamaçlı Köyü , Yalımlı Köyü, Büyükçağ Köyü, Saydamlı Köyü, Bayırlı Köyü, Seyrek Köyü, Yeşilburç Köyü, Konuklu Köyü, Kılıçlı Köyü, Akçabudak Köyü,  Ulucak Köyü, Yorulmaz Köyü, Baharlar Köyü arasında kalan bölgelerde operasyon icra edilmiştir… 18 Haziran 2016 Cumartesi günü saat:10.00’ den itibaren duyurulan yasaklama kararı 19 Haziran 2016 Pazar günü saat:10.00’den itibaren kaldırılmıştır” denildi.

Öte yandan Dicle Haber Ajansı,  24 saatlik yasak boyunca ilçe kırsalının savaş uçaklarıyla 3 saat boyunca bombalandığını, Hamzabey köyünde ise bombardıman nedeniyle bazı evlerin yıkıldığını bildirdi.

ETİKETLER

DiyarbakırLiceLicede sokağa çıkma yasağılice kırsalı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24