Lice'de 13 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinin dağlık ve ormanlık alanlarında operasyon düzenleneceği gerekçesiyle, dün 13 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

24 saat süren yasak bu sabah kaldırıldı. Yasağın kaldırılması kararıyla ilgili açıklama Diyarbakır Valiliği’nden geldi. Valilik açıklamasında, “Lice İlçesine bağlı olan; Yamaçlı Köyü , Yalımlı Köyü, Büyükçağ Köyü, Saydamlı Köyü, Bayırlı Köyü, Seyrek Köyü, Yeşilburç Köyü, Konuklu Köyü, Kılıçlı Köyü, Akçabudak Köyü, Ulucak Köyü, Yorulmaz Köyü, Baharlar Köyü arasında kalan bölgelerde operasyon icra edilmiştir… 18 Haziran 2016 Cumartesi günü saat:10.00’ den itibaren duyurulan yasaklama kararı 19 Haziran 2016 Pazar günü saat:10.00’den itibaren kaldırılmıştır” denildi.

Öte yandan Dicle Haber Ajansı, 24 saatlik yasak boyunca ilçe kırsalının savaş uçaklarıyla 3 saat boyunca bombalandığını, Hamzabey köyünde ise bombardıman nedeniyle bazı evlerin yıkıldığını bildirdi.