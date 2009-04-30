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Lice'de 10 şehit verilen tuzağa 3 gözaltı

Lice'de 9 askerin şehit edilmesiyle ilgili terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklık ettikleri belirlenen 3 kişi gözaltına alındı

30 Nisan 2009 03:00

Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Abalı köyü yakınlarında 2’si uzman çavuş 7’si er 9 askerin şehit edilmesiyle ilgili terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklık ettikleri belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

2’si uzmançavuş 7’si er 9 askerin şehit olmasına yol açan patlamayla ilgili olarak teröristlere yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle 3 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişinin sorgusu sürüyor.

100 kg patlayıcı kullanılmış

Bu arada, terör örgütü PKK’nın döşediği patlayıcının infilak ettirildiği olay bölgesindeki inceleme tamamlandı. İncelemede, patlamanın etkisiyle olay yerinde 40 metre genişliğinde ve 2 metre derinliğinde çukur oluştuğu tespit edildi.
İncelemelerde patlamada, amonyum nitratla desteklenmiş yaklaşık 100 kilogram A-4 patlayıcı kullanıldığının tahmin edildiği ve uzaktan kumanda ile patlama yapıldığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Teröristlerin döşediği patlayıcının infilak etmesiyle Uzmançavuş Salih Akyürek, Uzmançavuş İlhami Hardal, erler Onur Görmez, Emrah Polat, Erdal Oral, Zeynel Direkçi, Murat Çavdar, Mehmet Ali Karaduman ve Miktat Beder şehit olmuştu.

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