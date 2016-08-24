Lice ve Karlıova'da 5 asker hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Lice ilçesi ile Bingöl'ün Karlıova ilçesi ormanlık alanında PKK'ya yönelik operasyonlara katılan 5 asker PKK saldırılarında öldürüldü.

Doğan Haber Ajansı'nın askeri kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Diyarbakır'ın Lice ilçesinin Abalı ve Tapantepe bölgeleri arasında oluşturulan üs bölgesinde görev yapan komando timine, PKK roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırdı.

Çıkan çatışmada 4 asker yaşamını yitirirken, 8 asker de yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Diyarbakır Asker Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Lice kaymakamlığı saldırı sonrasında 14 köy ve bağlı mezralarda bugün saat 12.30'dan itibaren, bitiş tarihi sonra bildirilmek üzere sokağa çıkma yasağı getirildiğini açıkladı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesi sınırları içindeki ormanlık alanda PKK'ya yönelik olarak iki gün önce başlatılan hava destekli operasyonlar sürerken bir askerin mayın patlaması sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

Aynı bölgede dün çıkan çatışmada iki geçici köy korucusu öldürülmüştü.