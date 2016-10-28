Lice ve Hani'deki 16 mahallede sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerine bağlı 16 kırsal mahallede 25 Ekim'de ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Lice ve Hani'de dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen teröristlerin ve işbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, bölgede teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerinin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenlendiği" belirtildi.

Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildiği hatırlatılan açıklamada, "25 Ekim günü saat 04.00'ten itibaren duyurulan yasaklama kararı 28 Ekim günü saat 05.00'ten itibaren kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza, kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Sokağa çıkma yasağı, Lice ilçesi Şenlik, Birlik, Ergin, Tuzla, Abalı, Çeper, Yamaçlı, Kıralan, Dernek, Daralan ve Duru mahalleleri ile Hani ilçesi Topçular, Yukarı Turalı, Kalaba, Uzunlar ve Seren mahallelerini kapsıyordu.