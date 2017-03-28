Lice ve Hani’de sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerine bağlı 10 köyde operasyon yapılacağı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklama şöyle:

"İlimiz Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırları içerisinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir.

"Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde (Lice İlçesine bağlı olan; Birlik Köyü, Şenlik Köyü, Ecemiş Köyü ve Daralan Köyü, Hani İlçesine bağlı olan; Kaledibi Köyü, Akçayurt Köyü, Topçular Köyü, Kalaba Köyü ve Yukarı Turalı Köyü 28 Mart 2017 günü saat: 11:30’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde sokağa çıkma yasaklanmıştır.

"Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."