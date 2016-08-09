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Lice ve Hakkari'de çatışma; iki şehit, 7 asker yaralı

Yaralı askerlerden birisinin durumunun ağır olduğu bildirildi

09 Ağustos 2016 23:32

Diyarbakır’ın Kulp İlçesine bağlı Demirli köyü kırsalında operasyona çıkan askerlere bir grup PKK’lı terörist tarafından saldırı düzenlendi. Açılan ilk ateşte 2 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı.  Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde de askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırı sonucu 5 asker yaralandı.

sözcü'nün haberine göre; Kulp ilçesi Demirli köyü bölgesinde PKK'ya yönelik olarak yapılan operasyonlarda arama tarama faaliyeti yürüten askerlere bir terörist grup tarafından saldırı düzenlendi. Askerlerin anında karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu 2 asker de yaralandı.

Yaralı askerler bölgeye sevk edilen helikopterlerle Diyarbakır Asker Hastanesi'ne kaldırıldı. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyonun devam ettiği bildirildi.

 

Askeri aracın geçişi sırasında patlama: 5 asker yaralı

 

İlçeye 10 kilometre uzaklığında bulunan Başbulak yol ayrımında, askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendi.

Meydana gelen patlama sonucu 5 asker yaralandı. Yaralı askerler Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırı sonrası güvenlik güçlerince bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. 

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