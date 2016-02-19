Lice'de şehit olan 6 askerin cenazesi memleketlerine uğurlandı

Diyarbakır - Bingöl karayolunda dünkü saldırıda şehit olan 6 asker Diyarbakır Asker Hastanesi'nde düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. Şehit Astsubay Halit Çelik'in annesi, "Komutanım, yiğidim" diyerek tabuta kapandı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lıların karayoluna tuzakladıkları patlayıcıyı askeri midibüsün geçişi sırasında uzaktan kumanda ile infilak ettirerek düzenlediği saldırıda şehit olan 6 asker Diyarbakır Asker Hastanesi'nde düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. DHA’nın haberine göre, törende şehit Astsubay Halit Zilani Çelik'in annesi Mesude Çelik, "Komutanım, yiğidim" diyerek oğlunun tabutuna kapanırken şehit er Fatih Yeniay'ın annesi Fatma Yeniay ise Arapça ağıt yaktı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi Ali Bardak Köyü yakınlarında PKK'lılar karayolu üzerinde tuzakladıkları patlayıcıyı askeri zırhlı midibüsün geçişi sırasında uzaktan umanda infilak ettirerek düzenlediği saldırıda 1'i Astusbay, 5'e er 6 asker şehit oldu. Saldırıda şehit olan Jandarma Astsubay Halit Zilani Çelik ile jandarma erler Mustafa Nerkis, Kadir Görgülü, Fatih Yeniay, Recep Bodur ve Mustafa Bilgili için Diyarbakır Asker Hastanesi'nde uğurlama töreni düzenlendi. Törene 2'inci Ordu Komutanı Adem Huduti, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, askeri ve mülki, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile şehit Astsubay Halit Zilani Çelik'in annesi Mesude, eşi Suna, çocukları Murat ile Mesude, jandarma er Fatih Yeniay'ın annesi Fatma ve babası Mehmet Zeki Yeniay katıldı. Şehitlerin naaşlarının ambulanslardan alınarak katafalka konulması ve bir dakikalık saygı duruşundan sonra başlayan törende şehitlerin öz geçmişleri okundu.

İnanç ve kararlılığımız sürecek

Diyarbakır 7'inci Kolordu Komutanlığı'ndan Yüzbaşı Mehmet Halef Çelikkolu, birlik adına yaptığı konuşmada, son dönemde bölücü terör örgütünün ülkemizin huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik eylemlerde bulunduğunu belirterek, bu eylemleri gerçekleştirirken de yöntem değişikliğine gittiğini söyledi. Yüzbaşı Çelikkollu, "Hukuku, temel hak ve özgürlükleri, eşitliği ve demokrasiyi dilinden düşürmeyen, ancak devletin sunduğu haklardan faydalanarak insanlığa, hukuka, demokrasi ve özgürlüğe tamamen aykırı olan tutum içerisine girenler, alçakça cinayet işleyenler şunu asla unutmasınlar. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, bölücü terör örgütü mensuplarının amaçlarına ulaşmasını engellemek ve kanun hâkimiyetini sağlamak maksadıyla görevimize inanç ve kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

“Komutanım yiğidim”

Törende şehit Astsubay Halit Zilani Çelik'in annesi Mesude, eşi Suna, çocukları Murat ile Mesude, jandarma er Fatih Yeniay'ın annesi Fatma ve Babası Mehmet Zeki Yeniay sürekli gözyaşı döktü. Sağlık görevlileri Astsubay Halit Zilani Çelik'in eşi Suna ve çocukları Murat İle Mesude'yi teselli etmeye çalıştı. Anne Mesude Çelik, şehit oğlunun fotoğrafını öperek, "Komutanım, yiğidim, ananı bırakıp nereye gittin" diyerek gözyaşı döktü.Jandarma er Fatih Yeniay'ın annesi Fatma Yeniay ise, Arapça, "Canlarım, kuzularım, aslanlarım" diyerek ağıt yaktı, sık sık dua etti.

Şehitlere toplu halde dua edilmesinden sonra yine anne Mesude Çelik, "Komutanım, yiğidim" diyerek tabuta koştu, onu Astsubay Halit Zilani Çelik'in eşi Suna, çocukları Murat ve Mesude izledi. Tabuta kapanan Halit Ziya Çelik'in annesi, eşi ve çocukları sürekli ağladı. Bu sırada baygınlık geçirerek yere düşen Suna Çelik'e sağlık görevlileri müdahale ederek hastaneye götürdü.

Törenden sonra Jandarma Astsubay Halit Zilani Çelik İzmir'e, Jandarma Er Mustafa Nerkis Kütahya'ya, Jandarma Er Kadir Görgülü Adana'ya, Jandarma Er Fatih Yeniay Adana'ya, Jandarma Er Recep Bodur Amasya'ya ve Jandarma Er Mustafa Bilgili memleketi Amasya'ya gönderildi.