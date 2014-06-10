Lice protestolarında polis aracı devrildi; 4 yaralı

Siirt'te Lice olaylarını protesto eden gruba polis müdahale etti. Müdahale sırasında devrilen zırhlı araçta bulunan 4 polis yaralandı.

Siirt'te, Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki olayları protesto etmek için düzenlenen izinsiz gösteride zırhlı aracın devrilmesi sonucu 4 polis yaralandı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç devrildi.

Kazada araçta bulunan polisler Özcan Yılmaz (31), Numan Büyük Albayrak, Hüseyin Kanlı (29) ve Hüseyin İren yaralandı. Yaralılar Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürü Metin Özkan, yaralı polis memurlarını hastanede ziyaret etti. Hastane çıkışında gazetecilere açıklama yapan Özkan, aracın dönüşe geçtiği sırada yoldaki çukurdan dolayı devrildiğini söyledi.

'Gaz öldürdü' iddiası

Öte yandan, Barış Mahallesi'nde izinsiz gösteri düzenleyen gruplara polis biber gazıyla müdahale etti. Bu sırada, Ramazan Ertaş (80) adlı kişinin biber gazından etkilenerek kalp kirizi geçirdiği iddia edildi. Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ertaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Lice yaşanan olaylar gece Diyarbakır, Hakkari, Van, Ağrı ve Şırnak'ta da protesto edildi. Şırnak'ın Cizre ilçesindeki gösteriler sırasında 6 yaşındaki bir çocuğun gözüne isabet eden bir gaz kapsülüyle yaralandığı iddia edildi.