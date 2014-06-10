T24 LogoT24 Logo
Gündem

Lice protestolarında polis aracı devrildi; 4 yaralı

Siir Dumlupınar Mahallesi'nde toplanan yüzleri maskeli bir grup, zırhlı polis aracına taşlı saldırıda bulundu

10 Haziran 2014 09:24

Siirt'te Lice olaylarını protesto eden gruba polis müdahale etti. Müdahale sırasında devrilen zırhlı araçta bulunan 4 polis yaralandı.

Siirt'te, Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki olayları protesto etmek için düzenlenen izinsiz gösteride zırhlı aracın devrilmesi sonucu 4 polis yaralandı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç devrildi.

Kazada araçta bulunan polisler Özcan Yılmaz (31), Numan Büyük Albayrak, Hüseyin Kanlı (29) ve Hüseyin İren yaralandı. Yaralılar Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürü Metin Özkan, yaralı polis memurlarını hastanede ziyaret etti. Hastane çıkışında gazetecilere açıklama yapan Özkan, aracın dönüşe geçtiği sırada yoldaki çukurdan dolayı devrildiğini söyledi.

 

'Gaz öldürdü' iddiası

 

Öte yandan, Barış Mahallesi'nde izinsiz gösteri düzenleyen gruplara polis biber gazıyla müdahale etti. Bu sırada, Ramazan Ertaş (80) adlı kişinin biber gazından etkilenerek kalp kirizi geçirdiği iddia edildi. Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ertaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Lice yaşanan olaylar gece Diyarbakır, Hakkari, Van, Ağrı ve Şırnak'ta da protesto edildi. Şırnak'ın Cizre ilçesindeki gösteriler sırasında 6 yaşındaki bir çocuğun gözüne isabet eden bir gaz kapsülüyle yaralandığı iddia edildi.

ETİKETLER

polis aracıdevrildisiirtlice protestolarıyaralılar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24