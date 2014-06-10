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Lice protestolarında 6 yaşındaki çocuk gözünden yaralandı

Cizre'de başlayan Lice protestolarında göstericilerin attıgı molotof ve havai fişeklere karşı polis gaz bombası attı

10 Haziran 2014 12:40

Şırnak Cizre'de Lice'deki olayları protesto eden grupla polis arasındaki çatışmada altı yaşındaki Furkan Avşar gözünden yaralandı. Annesi Furkan'ın gaz kapsülünden yaraladığını söyledi. Olay hastane kayıtlarına 'cam yaralanması' olarak geçti.

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yüksek güvenlikli karakol protestoları sırasında iki kişinin yaşamını yitirmesi Şırnak’ın Cizre ilçesinde protesto edildi. Polis gösteriye müdahale etti. Al Jazeera Türk'te yer alan habere göre, eylemciler ara sokaklardan taş, molotof kokteyli ve havai fişeği atarken polis de grubu dağıtmak için basınçlı su ve gaz bombası kullandı. 

Özellikle Sur Mahallesi'nde yoğunlaşan olaylar sırasında altı yaşındaki Furkan Avşar gözünden yaralandı.

Yemek yaparken olayların başladığını ve odadaki oğlunu kanlar içerisinde bulduğunu belirten anne Kader Afşar oğlunun atılan bir gaz kapsülüyle yaralandığını söyledi. Olay sonrasında dışarı çıkarak göstericilerle polislere tepki gösteren anne Avşar çevredekilerin yardımıyla oğlunu Cizre Devlet Hastanesi’ne götürdü. İlk müdahale de burada yapıldı.

Al Jazeera'nin ulaştığı hastane kaynakları Furkan Avşar'ın 'sert cisim çarpması' teşhisiyle Diyarbakır’a sevk edildiğini söyledi. Hastane kayıtlarında ise 6 yaşındaki Furkan'ın durumu 'cam yaralanması' ve adli vaka olarak yeraldı.

Furkan Avşar’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak görme kaybı yaşayabileceği belirtildi.

Olaylarda iki polis memuru da hafif şekilde yaralandı.

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