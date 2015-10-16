Diyarbakır’ın Lice ve Hani ilçelerinin 21 mahallesinde dün saat 17.00 itibariyle uygulanan sokağa çıkma yasağı bugün sabah saatlerinde kaldırılırken, Lice merkez ve 49 mahallede sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı.

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, bugün saat 05.00’te başlamak üzere ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı, PKK mezarlıklarının bulunduğu Yolçatı mevkisinin de ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edildiği belirtildi.

Valilik açıklamasında sokağa çıkmanın yasaklandığı mahalleler şöyle sıralandı:

“Operasyon icra edilecek bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, belirtilen bölgelerde (Lice İlçesi merkezinde bulunan mahalle ve sokaklar ile Lice İlçesine bağlı olan; Ortaç Mahallesi, Kayacık Mah., Uçarı Mah., Serince Mah., Arıklı Mah., Güçlü Mah., Pınar Mah., Dablo Mah., Karangiz Komu, Hacıhan Komu, Hamuk Komu, Eminağa Komu, Hanturas ve Ayşe Komu, Damar Mah., Türbe Komları, Beğendik Mah., Esenli Mah., Yalaza Mah., Bağlan Mah., Budak Mah., Tepe Mah., Hacıcemil Mah., Dolunay Mah., Çavundur Mah., Çağdaş Mah., Dibekköy Mah., Yolçatı Mah., Sınır Mah., Kuruca Mah., Ayşe Mah., Hacıhüseyin Mah., Sığınak Mah., Kabakaya Mah., Güçlü Mah., Panaf Mezrası, Kijikbadem Mah., Çalıbükü Komu, Puneyn Mah., Yamaçlı Mah., Yeşilburç Mah., Gürbeyli Mah., Kumluca Mah., Muradiye Mah., Acımeşe Mah., Mengüsi Mah., Zıraht Mah., Çalıbükü Mah., Dernek Mah.) sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 16 Ekim 2015 Cuma günü saat 05.00′ dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelere giriş ve çıkışlar ile sokağa çıkma yasaklanmıştır.”