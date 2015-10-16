T24 LogoT24 Logo
Gündem

Lice merkez ve 49 mahallede sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır Valiliği: İkinci emre kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Fotoğraf: Arşiv

16 Ekim 2015 13:36

Diyarbakır’ın Lice ve Hani ilçelerinin 21 mahallesinde dün saat 17.00 itibariyle uygulanan sokağa çıkma yasağı bugün sabah saatlerinde kaldırılırken, Lice merkez ve 49 mahallede sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı.

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, bugün saat 05.00’te başlamak üzere ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı, PKK mezarlıklarının bulunduğu Yolçatı mevkisinin de ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edildiği belirtildi.

Valilik açıklamasında sokağa çıkmanın yasaklandığı mahalleler şöyle sıralandı:

“Operasyon icra edilecek bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, belirtilen bölgelerde (Lice İlçesi merkezinde bulunan mahalle ve sokaklar ile Lice İlçesine bağlı olan; Ortaç Mahallesi, Kayacık Mah., Uçarı Mah., Serince Mah., Arıklı Mah., Güçlü Mah., Pınar Mah., Dablo Mah., Karangiz Komu, Hacıhan Komu, Hamuk Komu, Eminağa Komu, Hanturas ve Ayşe Komu, Damar Mah., Türbe Komları, Beğendik Mah., Esenli Mah., Yalaza Mah., Bağlan Mah., Budak Mah., Tepe Mah., Hacıcemil Mah., Dolunay Mah., Çavundur Mah., Çağdaş Mah., Dibekköy Mah., Yolçatı Mah., Sınır Mah., Kuruca Mah., Ayşe Mah., Hacıhüseyin Mah., Sığınak Mah., Kabakaya Mah., Güçlü Mah., Panaf Mezrası, Kijikbadem Mah., Çalıbükü Komu, Puneyn Mah., Yamaçlı Mah., Yeşilburç Mah., Gürbeyli Mah., Kumluca Mah., Muradiye Mah., Acımeşe Mah., Mengüsi Mah., Zıraht Mah., Çalıbükü Mah., Dernek Mah.) sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 16 Ekim 2015 Cuma günü saat 05.00′ dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelere giriş ve çıkışlar ile sokağa çıkma yasaklanmıştır.”

ETİKETLER

licemerkez48 mahallediyarbakırvaliliksokağa çıkma yasağı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24