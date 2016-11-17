Lice Davası'nın 7. duruşması bugün

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, 1993 yılında dönemin Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın da aralarında bulunduğu 16 kişinin yaşamını yitirdiği olaylara ilişkin davanın 7. duruşması bugün İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Bugüne kadar neler yaşandı?

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 22 Ekim 1993 tarihinde 15 sivilin, bir askerin ve dönemin Jandarma Bölge Komutanı Bahtiyar Aydın’ın öldürülmesiyle sonuçlanan; 242 işyeri ve 401 konutun zarar gördüğü; insanların ilçeden göç etmesine sebep olan askeri operasyonla ilgili süren Lice Davası, zamanaşımına bir gün kala, 21 Ekim 2013’te Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı Osman Coşkun’un hazırladığı iddianamenin Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesiyle başladı.

Dönemin Diyarbakır Jandarma Alay Komutanı Eşref Hatipoğlu ve Üsteğmen Tünay Yanardağ’ın tutuksuz yargılandığı davanın İddianamesinde, Lice’nin yerle bir olmasına neden olan saldırının failinin, işaret edildiği gibi PKK olmadığı açıkça ifade edildi. 16 kişinin ölmesine ve çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan operasyonun Eşref Hatipoğlu tarafından yönetildiği belirtilirken; Bahtiyar Aydın cinayetinin de Tünay Yanardağ tarafından organize edildiği savunuldu.

Davanın 1 Haziran 2015 tarihli duruşmasında Eşref Hatipoğlu’nun çapraz sorguyla ifadesinin alınması kararlaştırılmış ve bu yüzden iki gün sürmesi planlanan bir sonraki duruşma tarihi 7-8 Ekim olarak belirlenmişti. Ancak Hatipoğlu’nun 18 Eylül’de düzenlenen ara duruşmayla ifadesinin alınmasına usulsüzlük yönünden karşı çıkan Tahir Elçi ve diğer avukatlar reddi hakim talebinde bulunmuşlardı. Yine aynı tarihli (7 Ekim) duruşmada sanıklardan Tünay Yanardağ’ın Singapur’da yaşamını yitirdiği iddia edilmişti. 24 Aralık 2015 tarihli Tahir Elçi’siz ilk duruşmada ise sanık Eşref Hatipoğlu’nun duruşmaya çağrılmasına, gelmediği taktirde zorla getirilmesine karar verildi.

17 Mart 2016 tarihli duruşmada Eşref Hatipoğlu ilk kez hakim karşısına çıktı. Müşteki vekillerin iddianamenin mahkeme huzurunda tanığın yüzüne okunması yönündeki talepleri reddedildi ancak sanığa istedikleri soruyu yöneltebilecekleri belirtildi. Avukatlar Hatipoğlu’na detaylı sorular yönelttiler. Duruşma sonucunda Eşref Hatipoğlu’nun tutuklanma talebi reddedilirken duruşmalardan vareste tutulma talebi ise kabul edildi.

23 Haziran 2016 tarihli son duruşmada ise dönemin GÜNSİAD yöneticisi Abdurrahman Ayaz, Lice Esnaf ve Sanatkarlar Odası Temsilcisi Şaban Maltaş, yakınları öldürülen Murat Canpolat ve Fesih Ersönmez tanık olarak dinlendi. Müşteki avukatları dönemin Başbakan Yardımcısı Deniz Baykal ile OHAL Valisi Ünal Erkan’ın ve olayların ardından bölgeye giden gazetecilerden Tayfun Talipoğlu ile Mithat Bereket’in tanık olarak dinlenmesini tale petti. Ara kararlarda Şaban Maltaş, Murat Canpolat ve Abdurrahman Ayaz’ın davaya müdahil olması yönünde karar veren mahkeme heyeti diğer talepleri değerlendirmek üzere duruşmayı 17 Kasım’a erteledi.