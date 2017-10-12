Lice davası ertelendi

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA) - DİYARBAKIR\'ın Lice İlçesi\'nde, 1993 yılında dönemin Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın’ın da aralarında bulunduğu 16 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili davaya İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. Mahkeme heyeti, Bahtiyar Aydın\'ın kardeşi Birsen Aydın\'ın tanık olarak dinlenmelerine ilişkin talepleri reddetti.

Lice\'de, 1993 yılında, 16 kişinin yaşamını yitirdiği olaylara ilişkin açılan dava, güvenlik gerekçesiyle İzmir\'e alındı. İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki davaya, bugün yapılan duruşmayla devam edildi. \'Taammüden öldürme\', \'halkı isyana ve birbirini öldürmeye teşvik\' ve \'cürüm işlemek üzere teşekkül oluşturma\' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan dönemin Jandarma Komutanı emekli Albay Eşref Hatipoğlu, duruşmaya katılmazken, tarafları avukatları hazır bulundu.

Avukatlar, 1993 yılında, olay yerinde incelemelerde bulunmak için bölgeye giden; fakat ilçeye alınmayan heyetin başında olan dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal\'ın, gazeteci Mithat Bereket ile Bahtiyar Aydın\'ın kardeşi Birsen Aydın\'ın tanık olarak dinlenmesini talep etti. Ayrıca bir kez daha sanık Hatipoğlu\'nun tutuklanması istendi.

Sanık avukatı Mehmet Eren Turan, \"Katılanlar her duruşmada müvekkilim hakkında tutuklama talep etmektedir. Müvekkilim o dönemde yapmış olduğu görev nedeniyle yargılanıyor\" diyerek, tutuklama taleplerinin reddedilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, hem yeni tanık dinlenmesi konusunda hem de tutuklama istemiyle ilgili talepleri reddederek, duruşmayı erteledi.