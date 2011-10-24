Libya'yı kurtardılar, şeriatı getirdiler!

T24 - Libya'nın "kurtuluşu" resmen ilan edildi. Libya'da Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) Başkanı Mustafa Abdülcelil, ülkede Şeriat kurallarının uygulanacağını söyledi.



Abdülrahman el Kebisi, devrik Libya lideri Muammer Kaddafi rejimi karşıtı ayaklanmanın başladığı Bingazi kentinde düzenlenen törenin açılış konuşmasında, "Tüm dünyaya ülkemizin, kentleri, köyleri, dağları, tepeleri, çölleri, gökyüzüyle kurtardığımızı ilan ediyoruz" dedi.



Tarihi bir anda olunduğunu belirten Kebisi, "Biz Libyalıyız, Kim olduğunu sana gösterdik yüzyılın firavunu, Kaddafi. Tarihin çöp kutusuna atıldın. Cehenneme git" diye konuştu.



Ulusal Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Abdülhafız Goga da yaptığı konuşmada, "Kurtuluşun ilanı... Başlarınızı kaldırın. Özgür Libyalılarsınız" dedi.

Şeriat dönemi



Bu arada Libya'da Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) Başkanı Mustafa Abdülcelil, ülkede Şeriat kurallarının uygulanacağını söyledi.



Abdülcelil, Libya'nın "kurtuluşunun" ilan edildiği tören için Bingazi kentinin merkezine toplanan onbinlerce kişiye yaptığı konuşmada, "İslam ülkesi olarak, Şeriat'ın kabul edildiğini" belirtti.



Öldürülen devrik Libya lideri Muammer Kaddafi dönemindeki boşanma ve evlilik yasasının şeriata aykırı olduğu örneğini veren Abdülcelil, söz konusu yasanın artık yürürlükte olmadığını söyledi.



UGK Başkanı, yatırımcıların faiz geliri elde etmediği İslami bankaların açılacağını da belirtti.



Libya'nın "kurtuluşunu" kutlamak için havaya ateş açanlara seslenen Abdülcelil, "Ateş açmak Allah'a şükretmek anlamına gelmez. Sivilleri yaralayabileceği için Şeriat bunu yasaklıyor" dedi.



Libya'nın yeniden inşası için herkese "kinini kalbine gömme" çağrısında bulunan Abdülcelil, halkın tahriklere kapılmaması gerektiğini belirtti.



Abdülcelil, diğer Arap ülkelerindeki muhaliflere de mesaj göndererek, "Suriye ve Yemenlilerin de istediklerini elde etmesini ve kazanmasını umduğunu" ifade etti.



Törende, Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdülcelil ve diğer yetkililer yemin etti ve milli marşı okudu.



Kaddafi'nin 1969'daki darbeden sonra değiştirdiği Libya bayrağı yeniden göndere çekildi.