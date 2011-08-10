T24 LogoT24 Logo
Dünya

LİBYA'YA YÖNELİK AB YAPTIRIMLARI GENİŞLETİLİYOR  BRÜKSEL (A.A)

10 Ağustos 2011 00:34

-LİBYA'YA YÖNELİK AB YAPTIRIMLARI GENİŞLETİLİYOR  BRÜKSEL (A.A) - 09.08.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi yönetimini hedef alan AB yaptırımlarının kapsamı genişletiliyor.  Reuters'ın haberine göre adı açıklanmayan bir AB yetkilisinin verdiği bilgiye göre, El Şarara petrol firmasıyla, hükümete bağlı bir kuruluş olan İdari İşler Teşkilatı yaptırımların hedefi olan ve malvarlıkları dondurulan Libyalı kişi ve kuruluşlar listesine eklenecek. Böylece hedef alınan kuruluşların listesinde sayı 49'a yükselecek.   Yetkili, ''Bu önlemler uluslararası toplumun Trablus rejimini izole etmekte kararlı olduğunu göstermektedir'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24