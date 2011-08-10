-LİBYA'YA YÖNELİK AB YAPTIRIMLARI GENİŞLETİLİYOR BRÜKSEL (A.A) - 09.08.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi yönetimini hedef alan AB yaptırımlarının kapsamı genişletiliyor. Reuters'ın haberine göre adı açıklanmayan bir AB yetkilisinin verdiği bilgiye göre, El Şarara petrol firmasıyla, hükümete bağlı bir kuruluş olan İdari İşler Teşkilatı yaptırımların hedefi olan ve malvarlıkları dondurulan Libyalı kişi ve kuruluşlar listesine eklenecek. Böylece hedef alınan kuruluşların listesinde sayı 49'a yükselecek. Yetkili, ''Bu önlemler uluslararası toplumun Trablus rejimini izole etmekte kararlı olduğunu göstermektedir'' dedi.